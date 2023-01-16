Российские магазины Hamleys переименуют в "Винни"

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Созданная в Великобритании сеть магазинов товаров для детей Hamleys не справилась с финансовыми затруднениями и конкуренцией на рынке РФ. Бренд приобрела компания "Вандеркинд" Александра Мамута, который переименует точки продаж в "Винни", передает "Коммерсант" со ссылкой на источник в торговой недвижимости.

По данным издания, франчайзи магазинов запланировал дополнить ассортимент в РФ одеждой и обувью. Однако эксперты выразили сомнение, что решение поможет компании выйти на рынок регионов.

Журналисты убедились, что в некоторых московских ТЦ магазины "Винни" продолжают продавать продукцию Hamleys. На данный момент торговые точки расположены в столице и Подмосковье, три из них – это бывшие магазины британской сети.

По словам управляющего партнера "Ванчугов и партнеры" Алексея Ванчугова, трудности у Hamleys на территории России начались пару лет назад. Это связано со слишком высокими ценами на товары по сравнению с другими сетями. Также процветать на российском рынке помешал "Детский мир", заявил эксперт.

С его словами согласился и гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, который подчеркнул, что у Hamleys отсутствует потенциал для развития в РФ.

Не ожидает продуктивности от сети в регионах и глава направления аренды торговых площадей ретейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова. По ее мнению, магазины будут актуальны лишь в столице, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах.

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