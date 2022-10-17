Флагманский магазин Hamleys в Центральном детском магазине готовится к закрытию

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Флагманский магазин детских товаров британской сети Hamleys в Центральном детском магазине на Лубянке переедет на новое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское подразделение компании.

"На данный момент (магазин. – Прим. ред.) еще работает, но готовимся к открытию нового магазина по соседству", – заявили в Hamleys Russia.

Там добавили, что адрес нового магазина станет известен в ближайшее время.

Hamleys – старейший в мире магазин детских игрушек. Первый магазин британской сети в России был открыт в 2012 году. В настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи открыты восемь торговых точек Hamleys.

Ранее стало известно, что группа компаний Inventive Retail Group, ранее выступавшая официальным партнером Lego в России, запустит новую мультибрендовую сеть "Мир кубиков". Первые магазины открылись под новым названием 29 сентября. Речь идет о торговых точках в ТРЦ "Атриум" и "Авиапарк". Еще одна располагается в Санкт-Петербурге в ТРЦ "Галерея".

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