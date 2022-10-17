Сеть Metro приостанавливала онлайн- и офлайн-продажи в РФ из-за сбоя в ИТ-системе

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Супермаркеты и интернет-магазин сети Metro приостановили работу в России в связи со сбоем во внутренней ИТ-системе. Об этом сообщается в телеграм-канале российского подразделения компании.

"Торговые центры Metro и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы. Причины технического сбоя выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы компания сообщит дополнительно. В сервисе "Сбермаркет" указано, что доставка товаров из магазинов Metro станет доступна не ранее 12:00 по московскому времени во вторник, 18 октября.

По состоянию на 13:30 по мск магазины Меtro и онлайн-продажи вновь стали доступны для покупателей.

"Меtro наблюдала временные технические сбои в ИТ-структуре. В данный момент торговые центры Меtro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Меtro через приложение и витрины партнеров. Причины технического сбоя выясняются", – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что группа компаний Inventive Retail Group, ранее выступавшая официальным партнером Lego в России, запустит новую мультибрендовую сеть "Мир кубиков". Первые магазины открылись под новым названием 29 сентября. Речь идет о торговых точках в ТРЦ "Атриум" и "Авиапарк". Еще одна располагается в Санкт-Петербурге в ТРЦ "Галерея".

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