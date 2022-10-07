Данные более одного миллиона пользователей Facebook могли быть украдены – СМИ

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Данные не менее одного миллиона пользователей социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская организация) могли быть украдены. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американскую корпорацию Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская).

По данным компании, данные пользователей, использующиеся при входе (логин и пароль), могли утечь, если они загружали на смартфоны одно из вредоносных приложений.

Согласно информации службы кибербезопасности компании, угрозой для утечки данных в Сеть могли стать около 400 приложений, 355 из которых доступны для загрузки на Android и 47 – на iOS.

Логины и пароли пользователей могли быть украдены после авторизации в этих приложениях через социальную сеть. Уточняется, что около 40% приложений позиционировались как инструменты для обработки фото.

"Остальные представляли различные категории, включая игры, образ жизни, инструменты для бизнеса и частные сети", – говорится в сообщении.

Ранее пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе социальной сети в США и Европе. На сбои пожаловались пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и других стран.

Отмечалось, что информация о проблемах появилась около 09:40 по московскому времени. Согласно содержанию сообщений, большинство пользователей испытывали трудности в работе приложения, некоторые отмечали проблемы с сайтом и авторизацией.

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