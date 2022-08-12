В Госдуме назвали условия разблокировки Instagram в РФ

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Разблокировка Instagram в России станет возможна, если владеющая соцсетью корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) прекратит вести экстремистскую деятельность и извинится перед россиянами, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Instagram может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией", – сказал он.

Вторым обязательным условием отмены блокировки соцсети, по словам Горелкина, является публичное извинение руководства Meta перед Россией за легализацию призывов к убийству россиян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности разблокировки Instagram в России.

Тверской суд Москвы запретил деятельность Meta на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение компании разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

