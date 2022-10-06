В "Яндекс.Картах" исчезли границы некоторых российских областей

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В сервисе "Яндекс.Карты" пропали границы некоторых областей и городов России.

На картах сервиса не отображаются границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР. Границы других городов в сервисе, в том числе Минска, Киева, Лондона, Парижа, продолжают отображаться.

До этого, когда подобное обнаружили в приложении в июне, в пресс-службе компании сообщили, что карта станет физико-географической.

Там уточнили, что на обзорной карте мира появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа схем. В пресс-службе компании добавили, что изменения будут внедряться постепенно.

Кроме того, сервис выпустил обновление, после которого в нем появилась возможность расчета длительности пути на автомобиле в определенное время. До этого пользователи "Яндекс.Карт" могли воспользоваться подобной функцией только при построении маршрута на общественном транспорте.

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