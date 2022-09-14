В "Яндекс.Картах" стали доступны голосовые подсказки на сложных дорожных развязках

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
Пользователи "Яндекс.Карт" смогут получать голосовые подсказки на сложных дорожных развязках. Об этом рассказали в компании.
"Теперь на сложных развязках приложение озвучивает водителям, в какой полосе следует ехать. Это поможет заранее перестроиться и не пропустить свой поворот, что особенно актуально в больших городах, где промах может значительно увеличить время в пути", – отметили в "Яндексе".
Чтобы воспользоваться подсказками, нужно подключить виртуальный голосовой помощник "Алиса", зайти в свой профиль, открыть "Настройки", "Маршруты" и выбрать "Звук" и "Голос".
Ранее для пользователей сервиса "Яндекс.Карты" стала доступна автоматическая оптимизация маршрута при посещении нескольких мест подряд.
Сервис позволяет оптимизировать маршрут, когда на нем от четырех до десяти мест, планируемых к посещению. Чтобы воспользоваться новой функцией, надо построить маршрут до любой точки, затем добавить на него остальные места в произвольном порядке, а после нажать кнопку "Оптимизировать". Сервис автоматически расставит места в том порядке, в котором их быстрее всего проехать или пройти.
Оптимизация работает на пешеходных маршрутах, а также маршрутах на автомобиле и общественном транспорте. Последние учитывают не только расположение мест, но и заторы на дорогах.
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