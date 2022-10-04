Ретейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) начал окончательно закрывать свои магазины в России. В тех, что еще продолжают работать, проводится распродажа, сообщает РИА Новости.

К примеру, в столичном ТЦ "Каширская плаза" объявили, что H&M окончательно закрыт. При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о закрытии 5 октября. На Тверской флагман продолжает работать.

Во всех оставшихся точках проходит массовая распродажа товара, ранее выгруженного со складов.

Ранее стало известно, что H&M начала постепенно сворачивать свой бизнес на российском рынке. Отмечалось, что до конца октября планируется окончательно закрыть 20 торговых точек в Сибири и на Дальнем Востоке. В это же время будут закрываться и наименее прибыльные магазины в Центральной России.

Эксперты предполагают, что освободившиеся за Уралом помещения новые арендаторы займут в течение года. Однако сначала арендодатели должны получить от H&M компенсацию за досрочный разрыв договора. Если об этом не удастся договориться, арендодатели будут обращаться в суд, этот процесс затянется.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.



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