Представители H&M заявили, что не поставляли в РФ новую коллекцию одежды

Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"

Ретейлер шведской компании H&M не завозит новые коллекции в магазины РФ. Компания сосредоточена на распродаже оставшихся товаров. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу H&M.

Ранее в СМИ сообщалось, что компания начала поставлять в РФ новую коллекцию одежды. По словам источника, близкого к руководству ретейлера, бренд заинтересован остаться на российском рынке. В связи с этим, утверждал он, компания организовала завоз в магазины РФ из Казахстана.

До этого сообщалось, что сеть H&M закроет российские магазины 30 ноября. В телеграм-каналах появилась информация о письме, которое рассылали сотрудникам компании о прекращении работы магазинов. Уточняется, что маленькие точки могут закрыться уже в начале октября. В региональных магазинах уже есть плакаты с датой закрытия.

