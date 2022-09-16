Представители H&M заявили, что не поставляли в РФ новую коллекцию одежды

Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"
Ретейлер шведской компании H&M не завозит новые коллекции в магазины РФ. Компания сосредоточена на распродаже оставшихся товаров. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу H&M.
Ранее в СМИ сообщалось, что компания начала поставлять в РФ новую коллекцию одежды. По словам источника, близкого к руководству ретейлера, бренд заинтересован остаться на российском рынке. В связи с этим, утверждал он, компания организовала завоз в магазины РФ из Казахстана.
До этого сообщалось, что сеть H&M закроет российские магазины 30 ноября. В телеграм-каналах появилась информация о письме, которое рассылали сотрудникам компании о прекращении работы магазинов. Уточняется, что маленькие точки могут закрыться уже в начале октября. В региональных магазинах уже есть плакаты с датой закрытия.
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