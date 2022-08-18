H&M открыл большую часть магазинов в РФ

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Компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока. Об этом сообщает ТАСС.

"На данный момент открыто 118 магазинов, это большая часть имеющихся магазинов в России", – заявили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в настоящее время открыты 98 магазинов H&M, 11 – Monki, 4 – COS, 3 – Other Stories, 2 – Weekday.

Ранее сообщалось, что сеть H&M возобновила работу 10 магазинов в РФ для реализации оставшейся продукции. Уточнялось, что в Москве магазины открыли в ТЦ "Авиапарк", "Мозаика", "Европолис", "Метрополис", "Мега Химки", "Мега Белая дача", "Хорошо!". В Санкт-Петербурге – в торговых центрах "Галерея" и "Охта молл". Магазин COS функционирует на территории "Афимолла".

После этого в интернете начали продавать места в очереди на вход в магазин H&M. Тем, кто не хотел ждать несколько часов, предлагали заплатить от 500 до полутора тысяч рублей. Многие покупатели жаловались, что во время финальной распродажи H&M сильно поднял цены и не принимал подарочные карты.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.