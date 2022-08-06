В Сети начали продавать места в очереди на вход в магазин H&M. Тем, кто не хочет ждать несколько часов, предлагают заплатить от 500 рублей до полутора тысяч.

Правда, желание посетить напоследок магазины популярного бренда разделяют не все. Многие покупатели жалуются, что во время финальной распродажи H&M сильно взвинтил цены и не принимает подарочные карты. Кто же тогда создает ажиотаж? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.