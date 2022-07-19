Незаконные постройки продолжают сносить в Москве

В Москве продолжают сносить незаконные постройки. В ЮЗАО города работала кальянная, размещенная в здании, которое не отвечало требованиям безопасности. Суд постановил его снести.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг и снос самовольных построек, которые мешают москвичам и могут представлять угрозу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.