Лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова планируют открыть до конца 2022 года

В столице до конца года планируют открыть лечебно-диагностический комплекс при Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова. В нем можно будет получить все виды медицинской помощи – от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Сергей Собянин оценил ход строительства данного комплекса.

Московский клинический научный центр имени Логинова был создан еще девять лет назад на баpе больницы № 60. Медики центра специализируются на высокотехнологических роботических операциях на органах брюшной полости.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.