Уличное освещение обновили в переулках Красносельского района Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Басманном, 1-м Басманном и Рязанском переулках Красносельского района Москвы обновили уличное освещение. Об этом рассказал глава столичного департамента капремонта Михаил Никифоров.

"В трех переулках установлено и подключено 73 новые опоры освещения. Это пятиметровые современные фонари со светодиодными светильниками", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мощности старых подвесных фонарей не хватало. Кроме того, провода от них портили обзор. Новые же представляют из себя фонарные столбы, выполненные в форме буквы "Г". Они более надежны и улучшают визуальный вид улиц.

Обновить освещение также планируется на Новорязанской и Ольховской улицах, в Ольховском переулке и Ольховском и 1-м Ольховском тупиках.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе выполнили 50% работ по комплексному благоустройству. Сейчас там продолжаются работы по устройству кабельной канализации, прокладке дополнительной водосточной сети.

