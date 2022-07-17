Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций БКЛ

17:43
Фото: vk.com/mossobyanin
В текущем году работы по благоустройству территорий пройдут у 18 станций Большой кольцевой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"На этот год запланировали комплексное благоустройство территорий вокруг 18 станций Большой кольцевой линии. На части из них пройдет первый этап работ, на других – второй", – написал мэр.
Он привел в пример станцию "Электрозаводская", в окрестностях которой ранее в порядок привели несколько улиц и площадь Журавлева. Теперь же работы пройдут в сквере Дружбы, на Малой Семеновской и некоторых других улицах.
В рамках благоустройства специалисты меняют дорожное полотно, убирают под землю провода, монтируют новые элементы освещения. Также проводится озеленение территорий.
"Лет 10–20 назад территории вокруг метро занимали ларьки и рекламные щиты. Сейчас в центре внимания – безопасность и комфорт пассажиров", – подчеркнул градоначальник.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что благоустройство улиц в районе Павелецкого вокзала завершено уже на 45%. Сейчас продолжается мощение тротуаров, обустройство кабельной канализации и дополнительной водосточной системы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: