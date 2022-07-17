Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций БКЛ

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В текущем году работы по благоустройству территорий пройдут у 18 станций Большой кольцевой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"На этот год запланировали комплексное благоустройство территорий вокруг 18 станций Большой кольцевой линии. На части из них пройдет первый этап работ, на других – второй", – написал мэр.

Он привел в пример станцию "Электрозаводская", в окрестностях которой ранее в порядок привели несколько улиц и площадь Журавлева. Теперь же работы пройдут в сквере Дружбы, на Малой Семеновской и некоторых других улицах.

В рамках благоустройства специалисты меняют дорожное полотно, убирают под землю провода, монтируют новые элементы освещения. Также проводится озеленение территорий.

"Лет 10–20 назад территории вокруг метро занимали ларьки и рекламные щиты. Сейчас в центре внимания – безопасность и комфорт пассажиров", – подчеркнул градоначальник.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что благоустройство улиц в районе Павелецкого вокзала завершено уже на 45%. Сейчас продолжается мощение тротуаров, обустройство кабельной канализации и дополнительной водосточной системы.

