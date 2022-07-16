Около 90% москвичей живут в шаговой доступности от парков – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

В Москве с каждым годом растет число парков, в шаговой доступности от них живут около 90% горожан, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Москва занимает лидирующее место среди мегаполисов по их количеству на душу населения – около 90% москвичей живут в шаговой доступности", – написал мэр.

По его словам, специалисты благоустраивают парки в каждом округе столицы, включая ТиНАО и Зеленоград.

Так, в прошлом году в ТиНАО благоустроили парк "Говоровский лес". Его отметили городской премией как лучший проект комплексного благоустройства природных территорий. Годом ранее в поселении Московский открыли парк "Филатов луг", на территории которого расположена экотропа, беговая дорожка и детские площадки.

"Очень симпатичные парки, со своей концепцией, открыли в поселениях Филимонковское и Внуковское, а также на правом берегу Десны в Троицке", – отметил глава города.

Мэр добавил, что в столице большой популярностью пользуется парк "Ходынское поле", а визитной карточкой Москвы стал парк "Зарядье".

Ранее Собянин рассказал о ходе благоустройства столичных набережных. По словам мэра, набережные объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Пример такого маршрута – дорога от Таганской до комплекса "Москва-Сити".

За прошлый год в столице благоустроили четыре набережных острова Балчуг: Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую. Кроме того, был открыт участок набережной Марка Шагала в бывшей промзоне ЗИЛ.

