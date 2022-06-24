Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по замене дорожного покрытия начались на Кремлевском кольце. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, всего будет выполнен ремонт на 14 участках общей площадью свыше 160 тысяч квадратных метров. Бирюков уточнил, что асфальт необходимо поменять из-за образования на нем колейности, которая может плохо сказаться на безопасности дорожного движения.

В настоящее время коммунальщики уже завершили работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Продолжаются работы на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде, на улицах Варварке и Москворецкой, площади Ильинских ворот.

Также планируется, что заменят дорожное полотно на Боровицкой и Театральной площадях (от улицы Охотный Ряд до Театрального проезда), улицах Моховой и Охотном Ряду, Москворецкой набережной, съезде с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.

Ранее сообщалось, что в столице в этом году вдоль больших магистралей высадят около 15 тысяч деревьев и кустарников. Как уточнил Сергей Собянин, для украшения города выберут саженцы, устойчивые к московскому климату и условиям мегаполиса.

Так, на Минской улице уже появилось более 220 лип, свыше 80 декоративных яблонь, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Участок Ярославского шоссе от пересечения с улицей Красной Сосны до МКАД украсили более 60 лип, 24 клена, почти 400 кустов сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

