Бирюков заявил, что дорожное полотно на Бульварном кольце частично заменят до конца июля

Дорожное полотно на Бульварном кольце частично заменят до конца июля. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, речь идет о 10 участках и 130 тысячах квадратных метрах. Он отметил, что работы уже ведутся на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Покрытие заменят также на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.

Из-за работ на участках временно ограничат движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

