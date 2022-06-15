Около 15 тыс деревьев и кустарников высадят вдоль больших магистралей столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в текущем году вдоль больших магистралей высадят около 15 тысяч деревьев и кустарников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Около 4 тысяч – крупномерные деревья, остальные – декоративные яблони, рябины, кусты сирени. Для украшения столицы выбирают саженцы, устойчивые к московскому климату и условиям мегаполиса", – написал глава города.

Мэр напомнил, что в прошлом году работы были проведены на восьми объектах. Около 800 деревьев высадили на Ленинградском проспекте.

"Теперь это самая зеленая магистраль в городе", – добавил он.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в рамках работ по озеленению магистралей специалисты высадили свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников.

На Минской улице появилось более 220 лип, свыше 80 декоративных яблонь, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Участок Ярославского шоссе от пересечения с улицей Красной сосны до МКАД украсили более 60 лип, 24 клена, почти 400 кустов сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

