Более 1,2 тыс деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в рамках работ по озеленению магистралей, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", – отметил Бирюков.



Как уточняется в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, на Минской улице появилось более 220 лип, свыше 80 декоративных яблонь, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Участок Ярославского шоссе от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД украсили более 60 лип, 24 клена, почти 400 кустов сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

Ранее специалисты завершили работы по высадке деревьев на улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания в рамках благоустройства. В парке появились почти 30 рябин, 18 кленов Фримана, 15 декоративных яблонь "Эверест", 7 красных дубов.