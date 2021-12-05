В Москве завершили озеленение Красной Пресни и Звенигородского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили работы по высадке деревьев на улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания в рамках благоустройства, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В обновленном парке Декабрьского восстания высадили почти 120 взрослых вязов, рябин и кленов, на благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе до ТТК – 73 крупномера", – сказал он.

Бирюков уточнил, что 44 вяза, высаженных в парке Декабрьского восстания, относятся к сортам "Нью горизонт" и "Ребона". По словам вице-мэра, в парке также появились почти 30 рябин, 18 кленов Фримана, 15 декоративных яблонь "Эверест", семь красных дубов.

"Улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе украсили более 40 кленов трех видов (серебристый, красный и остролистный), 10 декоративных яблонь "Эверест", 10 вязов "Нью-горизонт" и 10 саженцев ирги Ламарка", – заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что в районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.

Вдоль вылетных магистралей сажают растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения.