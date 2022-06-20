Жителей столицы пригласили на дискуссию о питании в лектории "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный специалист-диетолог столицы Антонина Стародубова пригласила москвичей к участию в дискуссии лектория "Здоровая Москва" на тему здорового питания. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
"В рамках лектория "Здоровая Москва" мы обсудим важность ответственного отношения к тому, сколько вы едите и какого качества эта пища, как научиться выбирать для себя и своей семьи полезные продукты и получать от них удовольствие", – рассказала Стародубова.
Мероприятие пройдет в субботу, 25 июня, в Таганском парке. Для участия потребуется предварительная регистрация.
Участниками дискуссии, помимо диетолога Стародубовой, также станут кандидат медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии, президент Ассоциации молодых урологов России Александр Дзидзария и актриса и телеведущая Анна Семенович.
В ходе мероприятия планируется затронуть такие темы, как проблемы нездорового питания, польза и вред интервального голодания, отказ от покупной еды, современные тренды питания и диет.
Лекторий "Здоровая Москва" состоит из 10 открытых встреч с врачами, диетологами, учеными, психологами, а также знаменитостями.
Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. На начало июня проверку прошли уже более 60 тысяч человек.
Проверить здоровье в столице можно прямо во время прогулки в парке
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