Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 20 выставочных площадок открылись в Музейном городе ВДНХ. На них москвичам и гостям столицы доступны различные экспонаты, мастер-классы и лекции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Она напомнила, что не так давно на ВДНХ появился музей "Биотех", он находится в павильоне № 30. Также для посетителей выставки стала доступна постоянная экспозиция Музея имени К. А. Тимирязева.
Среди музейных комплексов также представлен центр "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34. Там гости могут увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" и другие необычные предметы.
В павильоне № 36 открыт Музей кино. Там представлены советская кино- и фототехника, снимки, наряды, афиши, эскизы к кинолентам, а также вещи известных представителей сферы кино. В этом музее также проводятся лекции по истории и теории киноискусства.
На ВДНХ недавно открылись Центр славянской письменности "Слово" и интерактивный музейный комплекс "Буран". Последний находится недалеко от павильона № 20 и представляет собой полноразмерный макет орбитального корабля-ракетоплана, сделанного в рамках программы "Энергия" – "Буран".
Посетителям ВДНХ также доступны различные выставки, которые организуют в павильоне "Рабочий и колхозница". Там представлены лучшие работы как столичных, так и региональных музеев.
Среди первых открывшихся в качестве резидента Музейного города ВДНХ – исторический парк "Россия – моя история", расположенный в павильоне № 57. Там представлены проекты "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе", "ХХ век. 1945–2000 годы".
На ВДНХ также расположен Музей гаража особого назначения ФСО России, он находится в павильоне № 53–54. В его экспозиции – машины первых лиц и мотоциклы почетного эскорта.
В Музее транспорта Москвы (павильон № 26) москвичи смогут узнать об истории "Москвича" и увидеть представленные раритетные машины. Музей Востока, который находится в павильоне № 13, демонстрирует коллекции из фондов музея, они насчитывают свыше 1 500 экспонатов.
Для гостей выставки доступен павильон № 67 "Карелия", где проходят различные выставки. В Доме музеев представлены предметы из собраний частных музеев и коллекционеров со всей России.
На Сиреневой аллее ВДНХ москвичи могут найти павильон "Макет Москвы". Специалистам удалось воссоздать город в миниатюре на площади свыше 400 квадратных метров.
В этом году на ВДНХ открылся Музей городского хозяйства Москвы (павильон № 5). Выставка посвящена столичным коммунальщикам, а также системам, поддерживающим жизнеобеспечение Москвы.
Ранее в Музее Москвы открылась групповая выставка "Мыслящий ландшафт". Она посвящена художественному исследованию окружающего пространства и поиску новых форм взаимодействия с ним через живопись, архитектуру, скульптуру, фотоснимки.
Выставка собрала работы более 20 отечественных художников разных эпох. Москвичи и гости столицы смогут посетить экспозицию до 21 августа.
В историческом Театре Гонзаги в музее-усадьбе "Архангельское" 25 июня откроется летний фестиваль музыки эпохи барокко. В программе – музыка Вивальди, Генделя, Баха, Перселла и других.
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