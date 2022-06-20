Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 20 выставочных площадок открылись в Музейном городе ВДНХ. На них москвичам и гостям столицы доступны различные экспонаты, мастер-классы и лекции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Она напомнила, что не так давно на ВДНХ появился музей "Биотех", он находится в павильоне № 30. Также для посетителей выставки стала доступна постоянная экспозиция Музея имени К. А. Тимирязева.

Среди музейных комплексов также представлен центр "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34. Там гости могут увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" и другие необычные предметы.

В павильоне № 36 открыт Музей кино. Там представлены советская кино- и фототехника, снимки, наряды, афиши, эскизы к кинолентам, а также вещи известных представителей сферы кино. В этом музее также проводятся лекции по истории и теории киноискусства.

На ВДНХ недавно открылись Центр славянской письменности "Слово" и интерактивный музейный комплекс "Буран". Последний находится недалеко от павильона № 20 и представляет собой полноразмерный макет орбитального корабля-ракетоплана, сделанного в рамках программы "Энергия" – "Буран".

Посетителям ВДНХ также доступны различные выставки, которые организуют в павильоне "Рабочий и колхозница". Там представлены лучшие работы как столичных, так и региональных музеев.

Среди первых открывшихся в качестве резидента Музейного города ВДНХ – исторический парк "Россия – моя история", расположенный в павильоне № 57. Там представлены проекты "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе", "ХХ век. 1945–2000 годы".

На ВДНХ также расположен Музей гаража особого назначения ФСО России, он находится в павильоне № 53–54. В его экспозиции – машины первых лиц и мотоциклы почетного эскорта.

В Музее транспорта Москвы (павильон № 26) москвичи смогут узнать об истории "Москвича" и увидеть представленные раритетные машины. Музей Востока, который находится в павильоне № 13, демонстрирует коллекции из фондов музея, они насчитывают свыше 1 500 экспонатов.

Для гостей выставки доступен павильон № 67 "Карелия", где проходят различные выставки. В Доме музеев представлены предметы из собраний частных музеев и коллекционеров со всей России.

На Сиреневой аллее ВДНХ москвичи могут найти павильон "Макет Москвы". Специалистам удалось воссоздать город в миниатюре на площади свыше 400 квадратных метров.

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В историческом Театре Гонзаги в музее-усадьбе "Архангельское" 25 июня откроется летний фестиваль музыки эпохи барокко. В программе – музыка Вивальди, Генделя, Баха, Перселла и других.

