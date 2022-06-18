В МО РФ сообщили об эвакуации почти 30 тыс человек из опасных районов Украины

18 июня, 22:33
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Россия за сутки эвакуировала 29 733 человек из опасных районов Украины и Донбасса. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, без участия Киева удалось эвакуировать в том числе 3 502 детей. В общей сложности с начала спецоперации были эвакуированы свыше 1,936 миллиона человек, из которых свыше 307 000 – дети.
Мизинцев подчеркнул, что в регионах работают более 9 500 пунктов временного размещения, где помогают с размещением, трудоустройством, учебными заведениями и различными выплатами.
"За прошедшие сутки… поступило 52 обращения… с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 298 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", – отметил Мизинцев.
Он добавил, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
Ранее Мизинцев рассказал, что Вооруженные силы Украины сняли постановочное видео из детской поликлиники в Одессе, разрушенной якобы в результате удара российских военных. По информации Минобороны РФ, в постановочных съемках участвовали порядка 10 актеров, в том числе детского возраста.
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