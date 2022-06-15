Выходу мирных жителей с "Азота" препятствуют только действия Киева – МО РФ

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Выходу мирных жителей с химкомбината "Азот" в Северодонецке ничто не препятствует, кроме действий ВСУ и нацбатальонов. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита", – сказал он.

Мизинцев также отметил, что, не отдав приказ об отступлении с предприятия, киевские власти фактически сделали своих солдат мучениками, как это было на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

12 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что с "Азота" начали выходить мирные жители. По его словам, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной.

Накануне Минобороны РФ объявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора с предприятия в город Сватово ЛНР для эвакуации гражданских лиц.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

