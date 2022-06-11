Боевики разместили в школах Славянска орудия американского производства – МО РФ

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В зданиях школы-интерната №1 и НИИ высоких напряжений боевики разместили склады оружие и боеприпасов, а также РСЗО, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В школах №17 (улица Олимпийская) и №9 (улица Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства", – сказал Мизинцев.

Он добавил, что в школе №9 на улице Возрождения города Покровское боевики оборудовали опорный пункт, разместили снайперские позиции и пулеметы, а также тяжелую технику. Помимо этого, они удерживают в спортзале жителей ближайших домов.

Опорные пункты и склады боеприпасов также появились в здании школы №35 в Днепре, на территории церкви в Першотравенске и школ №40, 43 и 25 в Николаеве.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Также за сутки войска поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗО, ЗРК "Бук-М1".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

