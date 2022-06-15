Территорию возле станции МЦД-4 Минская благоустроят в 2022 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Началось благоустройство территории возле станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что работы пройдут на участке Минской улицы от проспекта Генерала Дорохова до Староволынской улицы.

"В рамках благоустройства выполним целый комплекс работ: приведем в порядок тротуары, расширим, где это возможно, пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, установим скамейки и навигационные стелы. Под эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Минской улицей организуем парковочное пространство на 150 машино-мест, возле вестибюля станции метро "Минская" сделаем велопарковку, два существующих остановочных павильона перенесем в зону между входом в метро и станцией МЦД", – отметил Бирюков.

Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.

В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.

В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.

До этого стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.

