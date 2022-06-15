Территорию возле станции МЦД-4 Минская благоустроят в 2022 году

07:31
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Началось благоустройство территории возле станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что работы пройдут на участке Минской улицы от проспекта Генерала Дорохова до Староволынской улицы.
"В рамках благоустройства выполним целый комплекс работ: приведем в порядок тротуары, расширим, где это возможно, пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, установим скамейки и навигационные стелы. Под эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Минской улицей организуем парковочное пространство на 150 машино-мест, возле вестибюля станции метро "Минская" сделаем велопарковку, два существующих остановочных павильона перенесем в зону между входом в метро и станцией МЦД", – отметил Бирюков.
Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.
В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.
В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.
До этого стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.
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