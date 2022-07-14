Начался монтаж освещения на станции "Кленовый бульвар" БКЛ

08:17
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На строящейся станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали монтировать освещение, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Ведутся работы в кассовом зале, пол которого облицовывают темным гранитом, а стены — мрамором. На потолке устанавливают алюминиевые сотовые панели, а также протягивают кабели для монтажа архитектурного освещения. Подвесной потолок с расположенными внутри светильниками будет имитировать звездное небо", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Светильники будут располагаться под потолком и на стенах станции. Береговые платформы будут освещены за счет отражения направленного в купол света.
В настоящее время осуществляется прокладка инженерных систем, для реализации пусконаладочных работ на подстанцию подано напряжение, а также смонтированы все эскалаторы.
Уточняется, что оформление станции будет в стилистике дворца царя Алексея Михайловича. На данный момент на станции устанавливают подвесной потолок, напоминающий своды дворцов допетровской Руси. Он выполнен из легированного алюминия с декоративным покрытием.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству рядом со станцией "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро.
По его словам, в зону благоустройства включены улицы Речников и Затонная. На них планируется перенести под землю воздушные кабельные линии и расширить и обновить тротуары. Кроме того, появятся новые наземные переходы и будет обновлен асфальт на проезжей части.
Более 200 деревьев и кустарников появятся возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: