Начался монтаж освещения на станции "Кленовый бульвар" БКЛ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На строящейся станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали монтировать освещение, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ведутся работы в кассовом зале, пол которого облицовывают темным гранитом, а стены — мрамором. На потолке устанавливают алюминиевые сотовые панели, а также протягивают кабели для монтажа архитектурного освещения. Подвесной потолок с расположенными внутри светильниками будет имитировать звездное небо", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Светильники будут располагаться под потолком и на стенах станции. Береговые платформы будут освещены за счет отражения направленного в купол света.

В настоящее время осуществляется прокладка инженерных систем, для реализации пусконаладочных работ на подстанцию подано напряжение, а также смонтированы все эскалаторы.

Уточняется, что оформление станции будет в стилистике дворца царя Алексея Михайловича. На данный момент на станции устанавливают подвесной потолок, напоминающий своды дворцов допетровской Руси. Он выполнен из легированного алюминия с декоративным покрытием.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству рядом со станцией "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро.

По его словам, в зону благоустройства включены улицы Речников и Затонная. На них планируется перенести под землю воздушные кабельные линии и расширить и обновить тротуары. Кроме того, появятся новые наземные переходы и будет обновлен асфальт на проезжей части.

