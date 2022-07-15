В Красносельском районе выполнили половину работ по благоустройству

11:06
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Красносельском районе выполнили 50% работ по комплексному благоустройству. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в порядок приводят Новорязанскую и Ольховскую улицы, Басманный, 1-й Басманный и Ольховский переулки, Ольховский и 1-й Ольховский тупики.
Бирюков пояснил, что главная задача благоустройства заключается в создании удобных для людей общественных пространств. Он пообещал обустроить в районе места отдыха для горожан всех возрастов.
"Например, площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в сторону Новорязанской улицы превратим в зеленый сквер с современным освещением и комфортными лавочками", – рассказал Бирюков.
Заммэра города пояснил, что работы по устройству кабельной канализации общей протяженностью 17 000 метров завершили на 75%. В настоящее время рабочие прокладывают дополнительную водосточную сеть и устанавливают дождеприемные колодцы.
Кроме того, в районе обновят тротуары и дороги, установят более 170 опор освещения, обустроят парковочные карманы, установят пять современных остановочных павильонов. Бирюков подчеркнул, что также планируется разбить газон общей площадью 9 600 квадратных метров, высадить свыше 30 деревьев и 8 000 кустарников.
Основные работы планируют завершить в сентябре этого года.
Ранее Бирюков рассказал, что работы по благоустройству в Басманном районе выполнены уже на 50%. Он пояснил, что сейчас специалисты приводят в порядок улицы Александра Лукьянова, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Красноворотский и Елоховский проезды, Плетешковский переулок и Басманный тупик. Специалисты уже начинают устанавливать кабельную канализацию, в которую уберут воздушные кабельные линии.
Работы по благоустройству начались на Ленинском проспекте в Москве
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