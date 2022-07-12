В Битцевском лесу появится рекреационный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В районе Чертаново Южное на участке между станциями метро "Улица Академика Янгеля" и "Лесопарковая" началось создание рекреационного центра "По лесным дорожкам", который расположится на территории двух бывших гаражных кооперативов и займет часть парка "Битцевский лес". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, на территории для устройства протоптанных жителями тропинок используют экологичные покрытия из гранотсева и теннисита. Кроме того, некоторые тропинки засеют травой и закроют выход на них, высадив деревья и кустарники.

Помимо этого будут проведены работы по экологической реабилитации Собачьего пруда. Кроме того, три устаревших мостовых перехода заменят на выполненные в едином стиле эконастилы.

Также в самых людных местах установят фонари и камеры видеонаблюдения. Кроме того, территорию рекреационного центра дополнительно озеленят.

Ранее сообщалось, что основной объем работ по комплексной реабилитации территории природно-исторического парка "Битцевский лес" будет выполнен до конца текущего года.

Сергей Собянин отметил, что Битцевский парк имеет огромные размеры – почти 400 гектаров. Однако, по словам мэра, специалисты подходят к благоустройству каждой зоны парка с предельным вниманием.

Также сообщалось, что на Ленинском проспекте стартовали работы по благоустройству. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в этом году планируется привести в порядок участок от Садового кольца до Университетского проспекта. По его словам, в настоящее время работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект".