Собянин: комплексная реабилитация Битцевского леса завершится до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Основной объем работ по комплексной реабилитации территории природно-исторического парка "Битцевский лес" будет выполнен до конца текущего года, сообщил Сергей Собянин.

Оценив ход работ на месте, мэр Москвы отметил, что Битцевский парк имеет огромные размеры – почти 400 гектаров. По словам Собянина, несмотря на это, специалисты подходят к благоустройству каждой зоны парка с предельным вниманием.

"Долго обсуждали с жителями, долго делали проект. Надо было его (лес. – Прим. ред.) сохранить, реабилитировать центральную часть парка, с одной стороны. С другой стороны, сделать вокруг парка зону активности, и это не трогая лесных массивов. <...> В этом году все основные работы завершим", – заявил он.

Собянин пояснил, что в рамках реализации проекта была освобождена территория парка, на которой располагались гаражи. По словам мэра, многие из них были неиспользуемыми. Теперь на этом месте появились спортивные рекреационные площадки.

"Чтобы дети играли и взрослые гуляли. 60 километров одних дорожек, около 20 километров велодорожек, которые будут зимой как лыжные трассы. Это огромный-огромный комплекс, который мы можем сопоставить с Парком Горького по масштабу", – отметил Собянин.

Также он напомнил, что перед началом работ проект был представлен местным жителям на портале "Активный гражданин". В ходе народного голосования он набрал 80% одобрительных голосов.

Кроме того, Собянин встретился с членами клуба авиамоделирования, которым рассказал о реконструкции кордодрома в районе Чертаново Центральное.

"Это будет кордодром, наверное, в России самый мощный и самый современный. Самый лучший не только в России – в мире таких кордодромов не так много. Так что и ваш клуб будет развиваться, и приток любителей авиамоделирования на соревнованиях будет, конечно, совсем другой", – заявил мэр.

В мэрии отметили, что в результате работ на территории площадью 7,6 гектара обустроят пять площадок для полетов авиамоделей и гоночных квадрокоптеров. Из соображений безопасности вокруг каждой площадки установят защитное ограждение от 1,3 до 7 метров в высоту. Рядом с ними оборудуют павильоны для судей, навесы для технических специалистов, боксы для участников соревнований и зрительские трибуны.

Кроме того, на территории кордодрома создадут игровую зону для детей, спорткомплекс с тренажерами, сцену и площадку со столами для пинг-понга.

В ходе реабилитации, стартовавшей в конце 2021 года, планируется провести реабилитацию периферийных участков парка с целью сохранения его заповедной части. В ней обновят уже имеющуюся инфраструктуру, а по границе зеленой территории сформируют защитный буфер из 10 рекреационных зон, которые будут включать более 90 спортивных площадок и около 100 детских площадок.

Ранее сообщалось, что на окраине Битцевского леса, в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина", появится рекреационный центр "Детский автогородок". Площадку для проведения мероприятий по профилактике травм на дороге разместят на месте бывшего гаражного кооператива. Участок имеет площадь более двух гектаров.