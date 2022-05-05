Четыре скейт-парка и два памп-трека появятся в Битцевском лесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территориях четырех создаваемых рекреационных центров на границе Битцевского леса оборудуют четыре скейт-парка и два памп-трека. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рекреационном центре под Севастопольским путепроводом в районе Ясенево планируется создать скейт-парк площадью 495 квадратных метров. В Сумском проезде создадут скейт-парк площадью 2 400 квадратных метров и памп-трек площадью 1 700 квадратных метров.

Кроме того, на территории рекреационного центра "Зеленый бульвар" около станции метро "Улица Академика Янгеля" оборудуют скейт-парк площадью 2 500 квадратных метров и памп-трек площадью 1 480 квадратных метров. В районе Ясенево в рекреационном центре "Двор в лесу" обустроят скейт-парк площадью 2 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году проведут экологическую реабилитацию водоема на Битцевской аллее и Хрулева пруда в природно-историческом парке "Битцевский лес". Заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что работы по реабилитации прудов пройдут в идентичном порядке.

Сначала в них снизят уровень воды, затем уберут мусор, ил и углубят дно с помощью многофункционального земснярада. Работы по реабилитации прудов затронут и берега. Планируется уложить щебень на слой песка, а на суше его утопят в грунт.

Помимо этого, сообщалось, что в природно-историческом парке "Битцевский лес" создадут экомаршруты "Крона деревьев" и "Исток реки". По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта столицы Сергея Мельникова, экотропы обустроят на территории парка со стороны района Ясенево.

Экотропы проложат на свайном основании. В зависимости от рельефа тропинки разместят на разной высоте и оборудуют перилами. Под дорожками восстановят вытоптанные растения и подсеют разнотравье.

