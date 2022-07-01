Ландшафтный парк появился на обновленной Павелецкой площади. Он стал достопримечательностью района – там сделали фонтан, открытый амфитеатр и велодорожки.

В 2022 году власти Москвы благоустроили улицы, расположенные рядом с Павелецким вокзалом. Здесь уже построили второй по величине бизнес-кластер после комплекса "Москва-Сити", в котором расположились штаб-квартиры крупных корпораций, торговый центр, набережные Москвы-реки, а также строят жилой квартал.

О строительстве ультрасовременного жилого квартала в Замоскворечье – в эфире телеканала Москва 24.