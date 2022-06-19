"Интервью": Алексей Безымянный – о программе "Здоровая Москва"

Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал о программе "Здоровая Москва" и о лектории с участием лучших столичных врачей.

Также он дал полезные советы о том, как сохранить здоровье этим летом. Подробнее – в программе "Интервью".

