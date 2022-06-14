"Интервью": Рафик Загрутдинов – о развитии строительной отрасли

Удается ли в условиях санкций сохранять сроки строительства объектов в Москве? Сколько на сегодняшний день зарабатывают строители и хватает ли в этой отрасли рабочих рук? Почему новые медицинские центры уже сравнивают с пятизвездочными отелями и сколько новых учреждений здравоохранения откроют в столице в этом году?

Об этом в программе "Интервью" рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.