Дом по программе реновации построят на Суворовской улице

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На улице Суворовской на востоке столице построят многоквартирный дом по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
"Подбор площадок осуществляется при помощи мониторинга районов реновации, а также с участием самих жителей", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента уточнил, что включение в программу реновации стартовой площадки на Суворовской улице позволит начать переезд около 700 человек и организовать последующее волновое расселение в этом районе.
Левкин отметил, что новостройка появится по адресу улица Суворовская, владение 2/1, корпуса 3 и 4.
В материале говорится, что в ВАО программа реновации касается свыше 209 тысяч жителей и предусматривает расселение 1 062 домов. Для ее реализации в округе уже подобрали 93 стартовые площадки.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.
С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
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