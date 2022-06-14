"Москва и мир": дожди в столице и закрытие национального парка Йеллоустон в США

В столичном регионе ожидаются кратковременные дожди на протяжении всей недели. Также действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом он отметил, что будет много солнца. По словам синоптика, настоящее лето уже пришло. 14 и 15 июня в Москве и области столбики термометров поднимутся до +28 градусов. С 15 июня станет менее жарко – днем прогнозируются 20–25 градусов тепла. Дожди же, как отметил Вильфанд, обычное явление для лета.

Среднее количество дней с осадками – от 18 до 20 в июне и июле. Дожди помогают сбить жару, которая может некомфортно ощущаться в мегаполисе. Москвичей попросили избегать длительного пребывания на солнце и носить головные уборы. А городские службы постоянно следят за температурой и состоянием дорожного полотна. Ночью они поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

14 июня 220 тысяч 11-классников сдавали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Работа по биологии состояла из двух частей, включающих 28 заданий. На ее выполнение отводилось четыре часа. Экзамен по иностранному языку разделен на две части: письменную, которую выполняли 14 июня, и устную, она пройдет 16 и 17 июня. На ЕГЭ можно выбрать для сдачи пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Еще у выпускников осталась информатика. Этот ЕГЭ запланирован на 20 и 21 июня. И до 2 июля в расписании распределены резервные дни по всем предметам. За порядком на экзаменах строго следят. На ЕГЭ присутствуют наблюдатели. За тем, как ученики пишут свои работы, смотрят и по видеокамерам. Много внимания уделяют и безопасности детей – все пункты проведения экзаменов и прилегающие к ним территории охраняются сотрудниками МВД и Росгвардии.

Национальный парк Йеллоустон в США закрыли впервые за 34 года. Причина – многочисленные наводнения и оползни. Территория заповедника, проходящая через штаты Вайоминг, Монтана и Айдахо, будет недоступна для посетителей минимум до конца этой недели. Сейчас продолжается эвакуация туристов и персонал парка. Сколько там может находиться людей – неизвестно, поэтому спасателям приходится объезжать все турбазы и кемпинги, которых в заповеднике более двух тысяч. В парке разрушены многочисленные мосты и дороги, на полное восстановление инфраструктуры потребуются месяцы, так как синоптики прогнозируют дальнейшие дожди.

А на западе США бушуют пожары. Леса горят в Южной Калифорнии. Виной тому не только жаркая погода. Полиция задержала туриста, которого обвиняют в умышленном поджоге. В соседней Аризоне из-за лесных пожаров эвакуировали сотни людей. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Из-за него площадь возгорания всего за сутки увеличилась на 20 квадратных километров.