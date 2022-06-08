Собянин рассказал о работе Кадрового центра московского здравоохранения

Более 10 тысяч врачей за год прошли специальные оценочные процедуры в Кадровом центре московского здравоохранения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Центр был открыт в 2021 году. Там специалисты оценивают уровень врача и определяют, готов ли он к работе в московской больнице или поликлинике. Эти испытания не смогли пройти около 20% претендентов. А сложнейший экзамен на получение статуса "Московский врач" с первого раза сдали только 40%.

При этом в кадровом центре проводится обучение и повышение квалификации медицинского персонала. В итоге на работу с пациентами выходят максимально компетентные и подготовленные врачи.

Для центра закупили более одной тысячи единиц самого современного оборудования, которое позволяет проводить обучающие курсы практически во всех областях современной медицины. Разработано свыше 20 обучающих программ.

После обучения в центре продолжают следить за карьерой медиков. Врачам предстоит регулярно сдавать многоуровневый экзамен. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.