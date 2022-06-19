Москвичей предупредили о сильном ветре 19 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 19 июня из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 10:00 до 21:00. Кроме того, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье из-за грозы.

В целом в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики предупредили о кратковременном дожде и местами грозе. Максимальная температура воздуха в столице составит 23–25 градусов, по области – 20–25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в середине следующей недели в Москве ожидаются проливные дожди. Синоптики рассказали, что в предстоящие выходные вероятность осадков будет низкая при температуре 21...23 градуса, тогда как к середине следующей неделе погода начнет ухудшаться.

