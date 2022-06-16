"Интервью": Владимир Комлев – о платежной системе "Мир"

С начала 2022 года москвичи совершили 780 миллионов транзакций с помощью карты "Мир". Как получать кешбэк, оплачивая поездки в транспорте или покупая билеты в музей?

Какие преимущества дает мобильное приложение Mir Pay? И как москвичей отучают от наличных? Об этом в программе "Интервью" рассказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

