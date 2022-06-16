Ростуризм назвал сроки начала продаж в рамках осеннего этапа кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продажи в рамках очередного этапа туристического кешбэка, который стартует 1 октября, могут начаться в августе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Старт продаж ориентировочно – в августе, с возможностью поехать начиная с 1 октября и до конца года", – отметила Догузова.

Ранее она призвала ускорить запуск единой электронной визы для 52 стран. Догузова пояснила, что препятствий этому в настоящий момент нет.

До этого стало известно, что Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных экоотелей. Ее, по словам главы ведомства, планируется распространить на всю страну.

9 июня Ростуризм также расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Сообщалось, что с 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.