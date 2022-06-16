В Ростуризме призвали ускорить запуск единой электронной визы для 52 стран

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Следует побыстрее запустить единую электронную визу для 52 государств, препятствий этому в настоящий момент нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы считаем, что нам нужно как можно скорее, не откладывая, запускать режим единой электронной визы для 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру. По понятным причинам этот процесс был отложен. Сегодня я, как глава Ростуризма, мы считаем, что сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы эту единую электронную визу, удобную, быструю запустить для 52 стран", – отметила Догузова.

Ранее сообщалось, что Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных эко-отелей. Ее, по словам главы ведомства, планируется распространить на всю страну.

До этого Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Среди направлений – Камчатка, Чечня, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия и другие.

С 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.

