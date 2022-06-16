В Ростуризме призвали ускорить запуск единой электронной визы для 52 стран

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
Следует побыстрее запустить единую электронную визу для 52 государств, препятствий этому в настоящий момент нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы считаем, что нам нужно как можно скорее, не откладывая, запускать режим единой электронной визы для 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру. По понятным причинам этот процесс был отложен. Сегодня я, как глава Ростуризма, мы считаем, что сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы эту единую электронную визу, удобную, быструю запустить для 52 стран", – отметила Догузова.
Ранее сообщалось, что Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных эко-отелей. Ее, по словам главы ведомства, планируется распространить на всю страну.
До этого Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Среди направлений – Камчатка, Чечня, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия и другие.
С 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.
Названа стоимость отдыха в отелях Карелии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: