В России спрос на туры в Турцию превышает предложение – АТОР

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В России спрос на туры в Турцию значительно превысил предложение из-за авиаперевозок, сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой", – сообщили в АТОР.

Отмечается, что в настоящее время нет туров в Анталью даже с вылетом через два или три дня из Москвы.

Для решения проблемы с конца июня будут запущены дополнительные программы из Самары в Даламан и Анталью, а также из Сочи в Анталью.

"Пока, полагают эксперты, это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита перевозки из регионов", – отметили в АТОР.

Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.

По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель он проведет на российских курортах.

