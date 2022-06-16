В России спрос на туры в Турцию превышает предложение – АТОР

Фото: depositphotos/I_g0rZh
В России спрос на туры в Турцию значительно превысил предложение из-за авиаперевозок, сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой", – сообщили в АТОР.
Отмечается, что в настоящее время нет туров в Анталью даже с вылетом через два или три дня из Москвы.
Для решения проблемы с конца июня будут запущены дополнительные программы из Самары в Даламан и Анталью, а также из Сочи в Анталью.
"Пока, полагают эксперты, это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита перевозки из регионов", – отметили в АТОР.
Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.
По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель он проведет на российских курортах.
"Весна": российские отели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: