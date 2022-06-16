Большинство клиентов "Газпрома" из Европы перешли на оплату в рублях – Новак

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Большинство европейских клиентов российской компании "Газпром" перешли на оплату газа в рублях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.

"Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления <...> примерно процентов 90–95", – приводит слова вице-премьера РИА Новости.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газу только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Глава государства пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя государств.

В мае Новак сообщил, что порядка 50% компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, благодаря которой удастся сохранить экспортную выручку.

