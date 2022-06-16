Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Шоу-бизнес

15:33

Амбассадор Yappy Анатолий Цой выступит на ПМЭФ-2022

шоу-бизнес

Фото: Кирилл @frozenbite

Музыкальный исполнитель Анатолий Цой выступит на Петербургском международном экономическом форуме в роли амбассадора новой социальной сети Yappy.

Цой является участником основной деловой программы и выступает спикером специальной сессии "ПМЭФ.Юниор". Его выступление состоится 18 июня в 09:00. В рамках мероприятия артист расскажет о создании коротких и цепляющих видео, а также поделится с молодежью советами, которые помогут увеличить вовлеченность и охваты.

"Сегодня современные технологии позволяют быстро и качественно создавать разные форматы контента, но не все из них откликаются аудитории. Из-за новых условий медиапотребления пользователи перестроились на более емкий и удобный формат – короткие вертикальные видео", – рассказал музыкант.

Он подчеркнул, что такой формат контента популярен уже не первый год, а причина его актуальности в том, что он вызывает наиболее яркие эмоции и дает возможность узнать целую историю всего за 15 секунд.

Также 18 июня в 14:00 Цой проведет дискуссию на стенде видеоплатформы, где любой желающий сможет спросить инфлюенсера об интересующих темах и снять с ним совместное видео.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.

Одним из гостей первого дня форума стал Филипп Киркоров. Строительная организация, в которой артист является соучредителем, подписала договор с кабмином Ленинградской области о строительстве торгово-развлекательного комплекса.

Новый ТРЦ планируют назвать "Звезда". В его строительство собираются вложить более полутора миллиардов рублей. Осуществить проект хотят к четвертому кварталу 2023 года.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать