Амбассадор Yappy Анатолий Цой выступит на ПМЭФ-2022

15:33
Фото: Кирилл @frozenbite
Музыкальный исполнитель Анатолий Цой выступит на Петербургском международном экономическом форуме в роли амбассадора новой социальной сети Yappy.
Цой является участником основной деловой программы и выступает спикером специальной сессии "ПМЭФ.Юниор". Его выступление состоится 18 июня в 09:00. В рамках мероприятия артист расскажет о создании коротких и цепляющих видео, а также поделится с молодежью советами, которые помогут увеличить вовлеченность и охваты.
"Сегодня современные технологии позволяют быстро и качественно создавать разные форматы контента, но не все из них откликаются аудитории. Из-за новых условий медиапотребления пользователи перестроились на более емкий и удобный формат – короткие вертикальные видео", – рассказал музыкант.
Он подчеркнул, что такой формат контента популярен уже не первый год, а причина его актуальности в том, что он вызывает наиболее яркие эмоции и дает возможность узнать целую историю всего за 15 секунд.
Также 18 июня в 14:00 Цой проведет дискуссию на стенде видеоплатформы, где любой желающий сможет спросить инфлюенсера об интересующих темах и снять с ним совместное видео.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.
Одним из гостей первого дня форума стал Филипп Киркоров. Строительная организация, в которой артист является соучредителем, подписала договор с кабмином Ленинградской области о строительстве торгово-развлекательного комплекса.
Новый ТРЦ планируют назвать "Звезда". В его строительство собираются вложить более полутора миллиардов рублей. Осуществить проект хотят к четвертому кварталу 2023 года.
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