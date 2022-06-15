Оплата картой "Мир" через QR-код станет массово доступна в начале 2023 года

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Технология оплаты покупок по карте "Мир" с помощью QR-кода будет доступна россиянам в первом полугодии 2023 года, заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"Это будет первое полугодие 2023 года. Она, как говорится, пойдет в народ уже, пойдет в массы", – сообщил он в эфире телеканала РБК.

В настоящее время бесконтактная оплата доступна только пользователям Android, отметил Комлев.

Он также добавил, что клиенты более 80 банков РФ могут использовать приложение Mir Pay, оно в значительной степени востребовано среди россиян.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что оплата по карте "Мир" будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Данный способ начнут внедрять с 25 октября.

Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации.

