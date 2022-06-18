Более 70% процентов москвичей выбирают пешие прогулки – опрос

Более 70% москвичей выбирают пешие прогулки. Это выяснилось в ходе опроса. Еще 20% горожан предпочитают велосипеды, а 8% – самокаты.

При этом примерно треть жителей города старается бывать на свежем воздухе каждый день. Столько же выбираются на прогулку 1–2 раза в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

