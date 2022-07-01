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16:57

Жидкин: улучшение качества городской среды в ТиНАО является одной из основных задач

городэксклюзив

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Улучшение качества городской среды в Троицком и Новомосковском округах является одной из приоритетных задач на ближайшие 10 лет, заявил Москве 24 глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Первое и главное – сохранить комплексное развитие территории, чтобы мы по-прежнему строили все необходимое для того, чтобы человеку было здесь комфортно. Это и дороги, и метро, и сети, и школы, и сады, и поликлиники, жилье, рабочие места, объекты культуры, объекты спорта. Надо все это сохранять и не менять этого принципа, и создавать качественную среду для жизни", – рассказал он.

Кроме того, по словам Жидкина, нужно улучшать уже готовые объекты – делать интереснее фасады, отделку. Он уточнил, что также необходимо создавать новые парки, современные объекты для занятий спортом, рабочие места.

Ранее глава департамента сообщил, что Троицкий и Новомосковский округа являются крупнейшим проектом в Европе. Он подчеркнул, что за десять лет в ТиНАО построили всю необходимую инфраструктуру.

При этом, по его словам, городские власти планируют возвести еще 20 миллионов квадратных метров жилья на этой территории столицы к 2032 году. Он отметил, что развитие территорий ТиНАО осуществляется комплексно: параллельно с жилыми домами идет строительство поликлиник, школ, детских садов, объектов досуга и дорог.

В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог

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Сюжет: 10 лет ТиНАО

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