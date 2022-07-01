Работы по благоустройству переулков в центре столицы выполнены на 40%

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты на 40% выполнили работы по благоустройству переулков в центре столицы, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В переулках между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы выполнено 40% работ по комплексному благоустройству. Главная задача – сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности", – приводит слова Бирюкова РИА Новости.
Он пояснил, что в ходе работ специалисты расширяют тротуары, делают парковочные карманы, устанавливают современные фонари, скамейки и навигационные стелы.
"Проведем работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича – отремонтируем дорожки, поставим уличные торшеры и лавочки", – добавил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что специалисты благоустроят Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, а также Шведский тупик.
Заммэра рассказал, что на завершающей стадии благоустройства в переулках высадят около 40 деревьев и свыше 2 тысяч кустарников. Газон разобьют на площади более 12 тысяч квадратных метров. Основные работы планируют завершить к началу сентября.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой, Новой Басманной, Бакунинской улицах, улице Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.
Предполагается, что в районе появятся парковочные зоны, около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны, новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Также планируется высадить около 150 деревьев и 1,2 тысячи кустарников.
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