В Москве выполнили треть запланированных на 2022 год работ по благоустройству

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выполнили уже почти треть работ по благоустройству, запланированных на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В этом году в программы благоустройства по предложениям жителей включили более 2,3 тысячи дворов общей площадью свыше 1,8 тысячи гектаров, в настоящее время выполнена примерно треть работ", – рассказал вице-мэр Петр Бирюков.
По его словам, в рамках проектов специалисты проводят озеленение дворов, обновляют дорожное покрытие, приводят в порядок детские и спортивные площадки. Кроме того, появляются пространства для отдыха, новые парковочные места, устанавливаются дополнительные элементы освещения.
Ранее сообщалось, что в Москве начался второй этап благоустройства территории в районе станции "Электрозаводская" БКЛ. Работы затронут Малую Семеновскую улицу, а также Барабанный, Медовый, Мажоров, Семеновский, Верхний Журавлев и Нижний Журавлев переулки. В частности, в порядок будет приведен сквер Дружба.
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